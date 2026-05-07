"Ahmet Telli’ye Selam" etkinliği Müze Gazhane’de
İBB Kültür, sağlık sorunları nedeniyle tedavisi süren şair ve yazar Ahmet Telli için dayanışma buluşması düzenliyor. "Ahmet Telli’ye Selam" başlıklı etkinlik, 10 Mayıs'ta Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İBB Kültür, son günlerde hastalığıyla mücadele eden şair ve yazar Ahmet Telli için özel bir etkinlik düzenliyor.
"Ahmet Telli’ye Selam" başlığıyla gerçekleştirilecek buluşma, 10 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Müze Gazhane’de yapılacak.
Etkinliğin afişinde Ahmet Telli’nin “Büyük aşklar yolculuklarla başlar ve serüvenciler düşer bu yollara ancak” dizelerine yer verildi.
"AHMET HOCA SİZİN BİNLERCE SELAMINIZI YÜREĞİNE BASTI"
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şunları kaydetti:
""Büyük aşklar yolculuklarla başlar ve serüvenciler düşer bu yollara ancak..."
Serüvenciler sesimizi yanıtsız birakmadı. Binlerce dostun destegi ile Ahmet Telli'ye sevgimizi göndermek için bu pazar Hasanpaşa Gazhanesi'nde buluşuyoruz.
Sizden gelen cevapları alıp ziyaretine Ankara'ya gittik. Ahmet hoca sizin binlerce selamınızı yüreğine bastı. Hepinize çok çok sevgilerini gönderdi. Şimdi onun için binlerce yürekle buluşma vakti. "Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün."
AHMET TELLİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Devrimci 78’liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nin şair ve yazar Ahmet Telli’nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı son yazılı açıklada, tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü ve genel durumunun iyileşme yönünde ilerlediği belirtilmişti.
Açıklamada, tedavinin uzun bir zaman dilimine yayılacağının öngörüldüğü kaydedilerek, "Bu süreçte gösterdiğiniz destek ve dayanışmanın kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu özellikle ifade etmek isteriz. Ahmet Telli, okurlarına, dostlarına ve kendisini soran herkese selam ve sevgilerini iletmektedir. Bu süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve ilettiğiniz iyi dilekler için ailesi ve kurumlarımız adına teşekkür ederiz" denilmişti.