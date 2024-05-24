Ahmet Türk açıkladı: Kayyum kendi memleketinin belediyesine 15 milyon aktardı

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Mardin kayyumunun kendi memleketi olan Elazığ'ın 3 Ocak Belde Belediyesi’ne 15 milyon TL aktardığını açıkladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir beraberindeki belediye yöneticileri ile kayyum döneminden kalan borçlara ilişkin açıklama yaptı.



Ahmet Türk, Mardin Valiliği’nin belediyenin elektrik borcunun olmadığını iddia ettiğini dile getirerek, DEDAŞ borcunun 600 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. Türk, "Ama kayyım pişkin bir şekilde borcun olmadığını söylüyor. Eğer biz yalan açıklamalarda bulunuyorsak bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunsun. 8 Mayıs’ta elektriklerin kesileceği söyleniyor ve 10 gün sonra elektrikler kesiliyor üstelik ödeme yaptığımız halde. Onlar bu borcun biz belediyeyi devraldıktan sonra oluştuğunu ifade ediyor. 40 günlük bir belediyede 600 milyon borç olabilir mi? Biz 40 günde nasıl 600 milyon borç yapmış olabiliriz" diye sordu.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre Türk, MARSU ve belediyenin toplam borcunun ise 4 milyar 875 milyon 802 bin 802,94 TL olduğunu belirtti. Kayyumun kasada 150 milyon para bıraktığını ancak bu paranın ilgili ayın maaşlarına yatırıldığını kaydeden Türk, kasada bırakılan paranın 35 milyon civarında olduğunu söyledi.



"KAYYUM OCAK BELEDİYESİ’NE 15 MİLYON AKTARDI"

Türk, bazı AKP’li belediyelere Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından para aktarıldığını kaydederek belediye kasasından belediyelere para aktarılmasının kanunsuz olduğunu söyledi. Kayyım Tuncay Akkoyun’un kendi memleketi olan Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı 3 Ocak Belde Belediyesi’ne 15 milyon para aktardığını da kaydeden Türk, “Borçlar belgeleriyle tek tek ortada” dedi.

"BİZİM İÇİN HALKIN İRADESİ ÖNEMLİ"

Kobani Davası’nda "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verilen Türk, kararlara ilişkin gelen soruya, halkların özgürlüğü için mücadele ettiklerini belirterek, “Bizim için önemli olan halkın iradesinin ortaya çıkması. 31 Mart seçimlerinde halkın iradesi güçlü bir şekilde ortaya çıktı. 3 dönemdir belediye seçimlerine katılıyoruz. Herkesin kafasında ‘Kobanê Davası’nda verilen karardan sonra acaba kayyım atanır mı?’ sorusu var. Burası Türkiye, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı, yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun için neyin nasıl olacağını bilemeyiz. Ama bizim için halkın iradesi önemlidir. Halkın iradesine ipotek konulduğu zaman biz tepkimizi koyarız. Çünkü o iradeyi tanımamak bu halkı tanımamaktır. Bir bütün olarak halkın özgürlüklerini askıya almaktır. Yoksa bireysel olarak kayyım atanmış, atanmamış bizim için çok önemli değil. İradenin ipotek altına alınmasında tepkimizi gösteriyoruz” dedi.



Kobani Davası’nda verilen kararın kayyum atanmasına gerekçe yapılabilecek bir karar olmadığını kaydeden Türk, "Böyle bir durum olsa bile Meclis’in kendi içinde bir belediye başkanvekili seçme gibi bir durumu var" ifadelerini kullandı.