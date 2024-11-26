Ahmet Türk: Bahçeli ile görüşme planım yok
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddialarını yanıtladı. Türk, "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.
Görüşmede DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da yer aldı.
Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddia edilirken, Türk söylentilere yanıt verdi.
Basın mensuplarına konuşan Türk, "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok" dedi.
Ahmet Türk ayrıcak kayyum atamalarına da tepki gösterdi.