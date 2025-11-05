Ahmet Türk beklentim yok demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan Mardin kararı

Ahmet Türk'ün göreve iadesi beklenirken İçişleri Bakanlığı, Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı.

Halk TV'de yer alan habere göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılıp yerine kayyım atanmasının ardından hakkında açılan davadan beraat çıkmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na kayyum atanmasına neden olan davadan beraat eden Ahmet Türk dün "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

NE OLMUŞTU?

Türk’ün 28 Mart 2011'de Siirt’te “Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan’ın şehirleri için, Kürdistan’ın köyleri için, Kürdistan’ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar” şeklindeki açıklaması gerekçe gösterilerek 2022 yılında “Örgüt propagandası yapmak”' iddiasıyla dava açılmıştı.

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim'de görülen davada Mahkeme Heyeti, Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğu” değerlendirmesinde bulunmuş ve “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyum atanmasına gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türk’ün yargılandığı söz konusu dava dosyasını gerekçe göstermişti.