Ahmet Türk: Bu açılım değildir, normalleşme dedikleri bu görüntülerdir

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası, polis barikatları ile abluka altına alındı.

Belediye binası önüne yığılan polisler, halkı binadan uzak tutmaya çalışıyor. Alana gelen seçmenler barikatları aşmaya çalışıyor.

Yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Ahmet Türk de alanda. Burada kısa bir açıklama yapan Türk, şunları söyledi:

"BELEDİYEMİZ İŞGAL EDİLMİŞ VAZİYETTE"

"Belediyemiz işgal edilmiş vaziyette. Halkın iradesinin gaspıyla belediyeyi ele geçiren bir durumla karşı karşıyayız. Halkın tepkisi ortada. Biz demokratik mücadelemize devam edeceğiz. 7 sene önce Siirt'te yaptığım bir konuşmayı gerekçe göstermişler. Daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Burası işgal edildi ve insanlarımız protesto ediyor. Halk iradesini gasbeden anlayışa karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu açık şekilde gösteriyor.

'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR AYIPTIR'

Halk iradesini tanımayanlara karşı elbette demokratik tepkimizi ortaya koyuyoruz, ortaya koyacağız. Bu görüntü bile Türkiye için büyük bir ayıptır. Belediyenin içerisi polislerle doldurulmuş. Ve halkın içeriye girmesine, halkın belediyeye girmesine izin verilmiyor. Bizim özel eşyalarımızı almamıza bile izin verilmedi. Sadece benim değil. Bütün daire başkanlarımızın, genel sekreterlerimizin. Sonuç olarak manzara ortada. Söylenecek fazla bir şey yok. Bu hukuksuzluğun bu ülkede daha fazla devam etmeyeceğine inanıyorum. Halk iradesiyle bugün antidemokratik bir yönetim anlayışına elbette ki sandıkta gücünü, etkisini ve iradesini ortaya koyacaktır.

'NORMALLEŞME DEDİKLERİ BU GÖRÜNTÜLERDİR'

Açılım dediği buysa bu açılım değildir. Neyin açılımı? Normalleşme dedikleri bu görüntülerdir. Burada sağ gösterip, sol vuran bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu ülkede açılımın, demokratik bir sürecin, halkların kucaklaşmasını elbette ki isteriz. Bu bizim talebimiz ve isteğimiz. Adaletin, eşitliğin olduğu, halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir Türkiye'nin özlemiyle hep siyaset yapıyoruz. Bunun için varız. Ama bugünkü görüntüler geçmişteki görüntüleri aşan bir noktadadır. Burada tabii ki gelecekle ilgili veya bu iktidarın ne Kürt sorunu ne demokrasi sorunu çözme niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor."

ÖZGÜR ÖZEL, MARDİN VE BATMAN'A GİDECEK

Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öğleden sonra Batman ve Mardin'e gideceğini de açıkladı. Türk, Saat 15.00'te bir aksilik olmazsa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'a inecek. Batman uçağında yer bulmuşlar. Bugün 17.00-17.15 gibi burada olmaları gerekiyor. Tabii ki mesele sadece DEM Parti'nin olayı değil, bir demokrasi ayıbı. Bu demokrasi ayıbına karşı herkesin gerçekten güçlü bir tepki göstermesi gerekiyor" dedi.