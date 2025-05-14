Ahmet Türk: Devlet beklentilere yanıt vermeli

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını 12 Mayıs'ta duyuran PKK, örgütsel yapının feshetti ve silahlı mücadele yöntemini sona erdirdi.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, Mezopotamya Ajansı'na fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEMOKRATİK SİYASET VURGUSU

PKK’nin aldığı kararlarla demokratik siyasetin güçlenmesine katkı sağladığına işaret eden Türk, "Fesih kararı, demokratik siyasetin güçlenmesi ve Kürtlerin demokratik siyaset içinde halklarını aramasının yolunu açtı. Dünyada bunun örnekleri var. İrlanda’ya gittiğimizde şunu ifade ettiler; Bizler uzun süre mücadele ettik ama sonuçta demokratik siyasetin bu sorunları çözmesi konusunda bütün yetkilerimizi devir ettik. Bu da barış antlaşmasını sağladı" diye belirtti.

"ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR"

Önümüzdeki dönemde herkese önemli görev ve sorumlulukların düştüğünü kaydeden Türk, demokratik bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın koşullarının değişmesi, 'umut hakkı'nın gündeme gelmesi ve Kürtlerin yıllarca süren hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması konusunda adımların atılması gerektiğinin altını çizdi. Türk, "Eğer gerçekten demokratik bir Türkiye, bir hukuk devleti ve Kürtleri kucaklayacak bir siyaset oluşmazsa, bu durum toplumda güvensizliğin artmasına ve yeniden bir yarılmanın oluşmasına neden olabilir. Umut ediyoruz ki bu barış süreci, bu çözüm süreci; her kesimin barışa olan inancıyla hareket etmesi gerektiğini hatırlatır. Herkesin bu görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" diye kaydetti.

"DEVLETİN ORTAYA KOYACAĞI ADIMLAR ÖNEMLİ"

"Tarafların samimi olması ve beklentilere yanıt verecek bir davranış içinde olmaları gerekiyor. Sayın Öcalan açıklamayı yaptı, o sorumluluğu, görevi yerine getirdi. PKK de bu karara uydu. Bu tarafta yapılacak bir şey yok" diyen Ahmet Türk, "Devletin ortaya koyacağı veya atacağı adımlar önemli. Eğer bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsa ve bu konuda samimiyse, toplumun ve halkın beklentilerine yanıt verecek bir tavır içinde olması gerekiyor" dedi.

"GRUPLAR İLE GÖRÜŞMELER SÜRECEK"

Sürecin ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu kaydeden Türk, "Gruplar ile tekrardan görüşmeler olacak. Bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun Meclis’te olması gerekiyor. Meclis, bu konudaki yasal düzenlemeleri gündemine alması gerekiyor. Burada çözüm üretmesi gerekiyor. Hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan binlerce insan var. Kürt inkarı üzerinden yürütülen siyaset yerine Kürtleri kucaklayacak bir siyasetin ortaya çıkacağı bazı düzenlemelerin yapılması gerekir" ifadesinde bulundu.

TÜRK, ÖCALAN'IN KOŞULLARI 'DEĞİŞMELİ' DEDİ

Ahmet Türk, Abdullah Öcalan’ın koşullarının değişmesi gerektiğini söyledi: "Ortam değiştiği takdirde Sayın Öcalan’ın da bazı sivil toplum örgütleriyle, bizlerle ve istedikleri kişilerle yapacağı görüşmeler sonucunda bir yol haritası da açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kendisi de ifade etti: ‘Benim bilgi almam gerekiyor. Benim bazı görüşmeler yapmam gerekiyor,’ demişti. Bu süreçte bu yolun açılacağı, bu konudaki görüşmelerin olacağı ve bu konuda bir yol haritası ortaya çıkacağını düşünüyorum."

CHP’NİN TUTUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

CHP’nin Kürt sorunun çözümüne dair süren tartışmalarına değinen Türk, "Sayın Özgür Özel ile yaptığımız görüşmelerde sonuna kadar bu süreci destek vereceğini ifade etmişti. Buna gönülden inandığını biliyoruz. Birçok görüşmeler yaptık. Rahatsız olduğum dönemde otele gelip beni ziyaret etti. Orada da uzun uzun sohbet ettik. Çok da ifade etmek de istemiyorum ama bazı o Kemalist kesimlerin bu süreçten rahatsız olduklarını biliyoruz, fark ediyoruz" dedi. CHP’nin bu kesimlere karşı direnmesi gerektiğini de belirten Türk, şunları dile getirdi:

"CHP bir bütün değil, farklı gruplarının olduğu biz geçmişten biliyoruz. Bir dönem o partinin içinde iken de gruplaşmaların yoğun olduğunu biliyorduk. Bugün halen o mantık devam ediyor. Ama Sayın Özel ve ekibinin samimi olduğuna da inanıyorum. Bu, bir Türkiye çözümü, bir barış projesidir."