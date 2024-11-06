Ahmet Türk: "El uzatmanın arkasından sopa gösterme ile sonuç alınmayacağı ortada"

Yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yeni 'çözüm süreci' tartışmalarının ardından 4 belediyeye kayyum atanmasını "El uzatmanın arkasından sopa gösterme ile sürecin doğru işlenmediği ve sonuç alınmayacağı ortada" sözleri ile değerlendirdi.

DEM Partili belediyelere kayyum atanmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan nöbet sürüyor.

Belediye binası önünde bekleyişini sürdüren Ahmet Türk, halktv.com.tr canlı yayınında Ferit Demir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisinin CHP tarafından istismar edildiği iddiasına ilişkin sözlerine yanıt veren Türk, "Bizi kimse istismar edemez, tavrımızı bozamaz" dedi.

Türk, Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla başlayan sürecin ardından Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını "Bir el uzatmanın arkasından sopa geldi" sözleri ile değerlendirdi.

Türk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayyum atamaları halkın iradesine darbe vurmaktadır. Siyasette tutarlılık önemli eğer bir projeyi ortaya koymak istiyorsanız tutarlı bir şekilde ilerlemek ve halka anlatmak zorundasınız. El uzatmanın arkasından sopa gösterme ile sürecin doğru işlenmediği ve sonuç alınmayacağı ortada.

Biz bu ülkede barışı, adaleti ve hukukun üstünlüğü savunan ve esas alan bir siyaset anlayışına sahibiz. Ancak bugün Kürtleri bastırarak sindirerek ve susturmaya çalıştırılan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Biz halkların kardeşliğini istiyoruz. Bir sofra açılmış ama sofrada bir şey yok. Gerçek niyetlerinin ortaya çıkası halkın da bunu görmesi gerekir."