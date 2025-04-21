Ahmet Türk hastanede tedavi altında

Bir süredir rahatsızlığı bulunan Ahmet Türk'ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Amida Haber'in aktardığına göre Ankara’daki bir hastaneye kaldırılan Türk uzun süredir kalp sorunu yaşıyordu.

Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle bugün (21 Nisan Pazartesi) İmralı'ya ziyaret gerçekleştiren heyette yer almadığı öğrenildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Mardin Belediye Eş Başkanımız ve İmralı Heyeti üyemiz Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle zaten rutin bir şekilde tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur" ifadeleri kullanıldı.

İMRALI HEYETİNDE YER ALMADI

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası’na gitmişti.

Heyette geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare amiri Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk yer almamıştı.

Geçtiğimiz yıl Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Türk’ün yerine kayyum atanmıştı.