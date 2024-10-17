Ahmet Türk: Kim Kürtleri kandıracağım, desteğini alacağım diye düşünüyorsa kaybeder

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'nin canlı yayınında konuşan Ahmet Türk, "Kürtler artık kanacak bir Kürt değil, bunun görülmesi lazım. Kim başlatırsa başlatsın, "Ben Kürtleri kandıracağım, Kürtlerin desteğini alacağım gibi bir mantıkla ayarlanıyorsa o yanlış yapıyor, kaybeder" dedi.

Türk, "Bu işin ciddiyeti nedir? Bunu önce görmemiz lazım. Ciddiyeti olduğu zaman oturursunuz, düşüncelerinizi getirirsiniz" ifadelerini kullandı.

"AKP'YE HİÇBİR DÖNEMDE DESTEK VERMEDİK"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekler misiniz?" sorusu üzerine, "Biz bir siyasi partiyiz. Elbette ki bunun kararını verecek olan benim partimdir. Başından beri şunu söylüyoruz. Ciddiyet ve gelişmelere göre her şeye karar veren bir partiyiz. Ciddiyet ortada mı? Beklentilere yanıt verecek bir süreç başlar mı? Başlamaz mı? Elbette ki bunu izliyoruz. Yani biz isteseydik geçmişte de destek verirdik ama hiçbir dönemde destek vermedik. İstanbul'da bizim oyumuz yüzde 10 civarındayken Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 2,9'a düştü. E peki nereye gitti? Sayın İmamoğlu'na burada açık bir destek verildi açıkçası. Evet aday çıkardık ama herkes de biliyordu ki İmamoğlu'na destek veriyor. Yoksa bizim oyumuz 2,9'da kalmazdı" dedi.

"BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTİYORUZ"

"Bahçeli ve Erdoğan'ın ortak olarak yürüttüğü bir sürecin ne kadar ciddi ve samimi olduğunu görmemiz gerekiyor" diyen Türk, şöyle devam etti: "Eğer o samimiyeti görürsek elbette ki Kürtler kendi içinde bunu değerlendirir. Taleplere doğru yanıt verirse bizim söylediğimiz şeyleri gerçekten anayasada güvence altına alacak bir düzenlemeye giderse biz anayasaya da destek veririz. Ama bugün ülkenin beklentileri var. Bizim beklentilerimiz var. Biz bu sorunun çözümünü istiyoruz. Eğer soru çözülecekse bizim için siyasetin çok fazla bir şeyi yok. Önemli olan halkımızın hak, hukuk ve özgürlük konusunda eşit yurttaş olacağı bir dönemin gelişmesidir. Böyle bir dönemin başarıya ulaşmasıdır bizim üzerinde durduğumuz o. Yoksa, şimdiden şahıslar üzerinden destekleriz, desteklemeyiz gibi bir sorunun bize göre hiçbir anlamı yok. Ve bunun da gereği yok. Bunu bize sormanın da bir anlamı yok. Biz her şeyi ölçüp biteceğiz, ona göre kararımızı vereceğiz.

'EN MİLLİYETÇİ CEPHE BUNU GÜNDEME GETİRİYORSA DÜŞÜNMEMİZ LAZIM'

Bahçeli'nin DEM Partili vekillerin elini sıkmasıyla başlayan sürece dair konuşan Türk, "Tabii bugün milliyetçi bir parti, en aykırı parti, Kürtleri hep yargılayan bir parti; hatta işte 'partiyi kapatın, meclisten atın' diyen bir şahıs bugün bunu söylüyorsa elbette ki bunu çok doğru bir şekilde düşünmemiz lazım. Nedenlerinin ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi tabii ki Erdoğan geçmişteki dönemde tek başına yürüttüğü bir şeyde gerçekten sınıfta kaldı. Başarılı olamadı. Ama bugün ittifak ettiği en milliyetçi kesimle, cepheyle bu meseleyi gündeme getiriyorsa bunu doğru bir şekilde izlememiz lazım" diye konuştu.