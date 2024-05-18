Ahmet Türk, Kobani Davası kararını değerlendirdi: Türkiye’nin geleceğine dinamit koymaktır

Kobani Davasında 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Türk, mahkemenin kararı için, “Aslında bu Türkiye’nin geleceğine dinamit koymaktır. Halkları karşı karşıya getirecek bir siyaset ve ötekileştirme politikasıdır” dedi.

Kobani Davasında 10 yıl hapis cezasına makum edilen DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 'normalleşme sürecinin' umut verdiğini ama hiçbir şey çıkmadığını söyledi.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan Türk, şunları söyledi:

“Aslında bu Türkiye’nin geleceğine dinamit koymaktır. Halkları karşı karşıya getirecek bir siyaset ve ötekileştirme politikasıdır. Bugün bizim kucaklaşmaya, sorunları birlikte çözmeye ihtiyacımız var. Bu süreç sadece Kürtlere zarar vermiyor. Türk halkına da zarar veriyor. Demokrasinin ve hukukun olmadığı bir ülkede insanların mutlu olması imkansızdır. Türkiye’nin güçlü bir devlet haline gelmesine imkansızdır. Türkiye’de demokrasi olsaydı hem Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olurdu hem tüm Kürtleri kucaklayacak bir devlet olurdu. Ama maalesef bunu beceremiyor, yapmıyor."

"TEK ÜZÜNTÜMÜZ İRADEYE SAYGISIZLIK"

Kendisine verilen ceza nedeniyle kayyum atanma ihtimalini de değerlendiren Ahmet Türk, şöyle konuştu:

“Bu cezanın önce Yargıtay tarafından onaylanması lazım. Bu ülkede hukuk var mı diye sorarsanız, yok. Önemli olan halkın iradesine saygı gösterilmesi. Bizim için önemli olan budur. Halkımızın bu siyasete karşı duruşu, bu siyasetin yanında olmadığını göstermesi önemlidir. Bu siyasetin yanlışlığını ortaya koyan bir seçim yaşadık. Bizim için önemli olan odur, halk iradesidir. Halk iradesi güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi AKP yüzde 26 oy alıyor, partimiz Mardin’de yüzde 57. Kayyumu atamış, atamamış. Tek üzüntümüz şu olacak: İradeye saygısızlık."

CHP'nin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Türk, Özgür Özel'in davayla ilgili değerlendirmeleri hakkında ise “Özgür Bey gerçekten demokrat, demokrasiye sahip çıkan bir insan. Çabaları bizim için önemlidir. Kendimiz için değil, Türkiye için demokrasiyi savunması önemlidir" diye konuştu.