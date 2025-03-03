Ahmet Türk konuştu: Öcalan'ın çağrısının sonundaki not nasıl eklendi?

İmralı heyeti içerisinde yer alan Ahmet Türk, PKK'ye yönelik silah bırakma çağrısının ardından Abdullah Öcalan'ın ilettiği nota dair konuştu.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Türk, bundan sonraki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öcalan'ın notunun neden metinde yer almadığına da açıklık getiren Ahmet Türk, metnin hazırlanmasının ardından notun ilave edilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine talebin Öcalan'dan geldiğini ifade etti.

Türk, açıklamanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü söyledi.

"Kongrenin kendisini feshetmesi lazım" diyen Türk, "Bundan sonra tarihi Türk ve Kürt kardeşliği ve dostluğunu pekiştirmeye yönelik adımların atılması gerekiyor. Ben olsam Suriye’de Kürtlerle yönetim ortasında arabuluculuk yaparım. Orada demokratik bir sistemin oluşmasına katkı sunarım. Çünkü orada problem ortaya çıktığı zaman yine sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Türkiye’nin gerçekten kucaklayıcı bir siyaset izleyip izlemeyeceği konusunda beklentiler var. Türkiye kucaklayıcı bir siyaset izlerse bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmiş olur ve Ortadoğu’nun en güçlü devleti olur. Ortadoğu’ya demokrasi ihraç eder. Suriye’de demokratik değerler etrafında herkesin buluşacağı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek lazım. Kürdün seçimlere girdiği demokratik bir anayasa… Bu konularda Türkiye sürece katkı sunabilir" ifadelerini kullandı.

"NOTU METNE EKLEMEYEN DEVLET GÖREVLİLERİ Mİ?"

Sırrı Süreyya Önder'in açıklamadan sonra Öcalan’a atfen “Silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” notuna ilişkin de konuşan Ahmet Türk, demokratik adımların atılması ve bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Türk, "Bugün binlerce insan haksız ve hukuksuz yere cezaevinde yatıyor. Kürt dilinin özgürce kendisini geliştirebileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Çok kültürlü bir Türkiye’nin oluşması konusunda… Bazıları pazarlık diyor. Bunlar pazarlık konusu yapılacak şeyler değil, olması gerekendir, atılması gereken adımlardır" diye konuştu.

Türk, Öcalan'ın notunun metinde neden yer almadığına ilişkin ise şunları söyledi:

"Herhalde 'Biz metni hazırlamışız, bunu ilave edemeyiz' deyince Öcalan da dedi ki 'Bu önemlidir, mutlaka bilinmesi gereklidir'"

Türk, “Edemeyiz diyen devlet görevlileri mi?" sorusuna ise "Başka kim olacak?" olacak yanıtını verdi.

BAHÇELİ İLE NE KONUŞTU?

Türk, Bahçeli ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Ahmet Türk görüşmeye dair "Bahçeli açıklamadan sonra Tuncer Bakırhan ve beni aradı. Çok güzel olduğunu, teşekkür ettiğini söyledi. 'Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum' dedi" ifadelerini kullandı.