Ahmet Türk: Ne değersiz görelim ne de abartalım

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile partisinin TBMM'deki grubunun tokalaşması ve ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Türk, yapılan açıklamalara değer verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kürtlerin bir halk olduğunu, hakları olduğunu içselleştiremezseniz hiçbir şey çözemezsiniz. İkincisi; Ortadoğu'nun ateş çemberi içinde olduğu bir dönemde kucaklayıcı bir politika şart. Biz de buna katılıyoruz. Demokratik bir anayasa gerekli! Bu sadece sözde olmaz. Bir tarafta siyasilerin toplumu da hazırlaması lazım. Toplumu, medyasıyla hazırlayamazsınız çözemezsiniz. Samimiyet testinden geçilmesi gerekiyor."

Türk, yeni bir çözüm süreci ihtimalini ise "Bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Bu açıklamaları ne değersiz görelim ne de abartalım" diyerek yanıtladı.

"KÜRTLER SİLAHLA ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ GÖRMEYE BAŞLADI"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceklerini ve halkın yararına olan her konuda diyalog kurabileceklerini vurgulayan Ahmet Türk, "Siyasetçilerin birbirleriyle sohbet edeceği bir ortamın olması değerli. Kürtler de bu işin silahla çözülemeyeceğini görmeye başladı. Atılacak doğru adımlar sonucunda sıkıntı da olmaz" diye konuştu.