Ahmet Türk'ten Erdoğan'a 'ne idiği belirsiz tipler' yanıtı: Utanç verici ve acizlik

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte" dedi.

Türk, Erdoğan'ın dün kabine sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından polislerin Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kurduğu barikata ait bir fotoğraf paylaşan Türk, Erdoğan'ın "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne olduğu belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin, şehirlerin yerine terör örgütünün hizmet edeceği izahtan varestedir" sözlerini utanç verici ve acizlik olarak niteledi.

Türk, kayyumlara işaret ederek "Belediyelerimizde "ne idiği belirsiz tipler" olmadı olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte" dedi.

Belediyelerimizde "ne idiği belirsiz tipler" olmadı olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte. 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum. pic.twitter.com/fwHEim643k — Ahmet Türk (@AhmetTurkDEM) November 11, 2024

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Erdoğan, dün 3 buçuk saat süren Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında son haftalarda belediyelere yapılan kayyum atamalarına değinmişti.

Kayyum atanan belediyelerle ilgili "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne olduğu belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin, şehirlerin yerine terör örgütünün hizmet edeceği izahtan varestedir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yargının ve idarenin bazı belediyeler ile aldığı hukuki ve idari tedbirler konusunda iki haftadır ortalığı ayağa kaldıranlar konusunda maalesef Kandil’den yerel yönetimlere uzanan kirli ve kanlı elleri görmezden gelmektedir. Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne olduğu belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin, şehirlerin yerine terör örgütünün hizmet edeceği izahtan varestedir. Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyelere tahsis edilen helal kaynağın bölücü haramzadelere aktarılmasına asla izin veremeyiz, terör örgütünün belediyeler aracılığıyla haraç mekanizması kurmasına göz yumamayız. Bölücü örgüt komiserlerinin belediye binalarının mahzenlerinde başkan tokatladığı, belediye araç gereçlerini hizmet için değil, çukur kazmak için kullanıldığı bir manzarayı bu ülkeye yaşatmayacağız."