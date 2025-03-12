Ahmet Türk'ten 'Erdoğan ile görüşme' açıklaması: Fikirlerimizi kendisine aktarmak isteriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetinin kendisinden randevu istemesi halinde görüşebileceklerini açıklamasının ardından İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk, Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuştu.

"FİKİRLERİMİZİ KENDİSİNE AKTARMAK İSTERİZ"

Erdoğan ile görüşmenin faydalı olacağını ifade eden Türk, başvuru yapılabileceğinin sinyalini verdi:

“Elbette sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin başıdır. Kendisi ile görüşüp bu meselenin çözümü ile ilgili fikirlerimizi kendisine aktarmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılacak bir görüşme faydalı olur. Onun da fikirlerini direkt kendisinden duymuş oluruz. Daha bir randevu talebinde bulunulmadı ama sanırım arkadaşlar bu konu ile ilgili bir başvuru yaparlar diye düşünüyorum.”

Bugün partisinin grup toplantısının ardından konuşan Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşebileceğini belirterek "Randevu istenirse veririm" demişti.