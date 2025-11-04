Ahmet Türk'ten 'göreve dönmeniz söz konusu mu?' sorusuna yanıt: Öyle bir beklentimiz yok

Yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, göreve dönmekle ilgili bir beklentisinin olmadığını söyledi.

Ahmet Türk, “Örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat etmişti.

Ahmet Türk, bugün DEM Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından basın mensubunun "Göreve dönmeniz söz konusu mu, bir gelişme var mı?" sorusuna yanıt veren Türk, "Öyle bir beklentimiz yok, şu anda öyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Türk’e ayrıca “Bahçeli’yle görüşmeniz konuşuluyor. Tarih belli mi?” sorusu da soruldu. Bu soruya da Türk, “Tarih belli değil ama görüşme talebimiz olacak” diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Türk’ün 28 Mart 2011'de Siirt’te “Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele bugün günbegün daha da genişliyor ve günbegün bu mücadele özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan’ın şehirleri için, Kürdistan’ın köyleri için, Kürdistan’ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar” şeklindeki açıklaması gerekçe gösterilerek 2022 yılında “Örgüt propagandası yapmak”' iddiasıyla dava açılmıştı.

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim'de görülen davada Mahkeme Heyeti, Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğu” değerlendirmesinde bulunmuş ve “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyum atanmasına gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türk’ün yargılandığı söz konusu dava dosyasını gerekçe göstermişti.