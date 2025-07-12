Ahmet Türk'ten 'göreve iade' sorusuna yanıt: CHP’li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey istemem

Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, PKK'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah bırakma töreninde kayyum meselesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Gazeteci Kemal Göktaş'a konuşan Ahmet Türk, DEM Partili belediyelere atanan kayyumların geri alınma ve belediye başkanlığı görevine iade edilmesi ihtimaline ilişkin soruyu, "Ben bu aşamada CHP’li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyım uygulamaları kaldırılmalı” diyerek yanıtladı.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde üçüncü kez üst üste Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün yerine üçüncü kez kayyum atanmıştı.

Öte yandan 8 yıldır hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Türk'ün bu yasağı, PKK'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah bırakma töreninden 3 gün önce kaldırılmıştı.