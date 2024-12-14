Ahmet Türk'ten İmralı açıklaması: 2 isim verdi, "Görüşme ihtimalleri yüksek" dedi

Yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için partisi tarafından Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruyu değerlendirdi.

İlke Tv’den Mizgin Aksu’ya konuşan Türk, Öcalan ile görüşmeye izin verileceğini belirterek “Sayın Buldan’la Sayın Sırrı Süreyya Önder’in ilk görüşmeye gitme ihtimalleri daha yüksek” dedi.

Suriye’deki gelişmelere değinen Türk, Türkiye’nin Kürtlere yönelik politikalarını eleştirdi.

"KÜRT DÜŞMANLIĞI SÜRERSE BARIŞ OLMAZ"

Türk, “Suriye’deki Kürtlere saldırarak içeride barışı sağlayamazsınız. Türkiye, Kürtlere karşı bir düşmanlığı sürdürdüğü takdirde barıştan söz etmek imkansız hale gelir. İşgal edilmiş bir Suriye’de Kürtler neyin barışını sağlayacak” diye konuştu.