Ahmet Türk'ten 'Suriye' açıklaması: HTŞ, Türkiye'ye komşu olacağına Kürtler olsun

Yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Suriye'nin Kürtler için "kırmızı çizgi" olduğuna dikkat çekerek "HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler olsun, kıyamet mi kopacak" dedi.

Demokratik Birlik İnisiyatifi tarafından Mardin'de "Mezopotamya'da Halklar, İnançlar ve Demokratik Ortak Yaşam Konferansı" düzenlendi. Artuklu ilçesinde bulunan bir salonda yapılan konferansa farklı kesimlerinden birçok isim katıldı. Konferans, katılımcıların Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice selamlanması ile başladı.

Konferansın açılış konuşmalarını Demokratik Birlik İnisiyatifi Eş Sözcüleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk yaptı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında konuşan Türk, "Biz bu süreci büyük bir sabırla ve dikkatle izliyoruz. İnanıyoruz ki demokratik Cumhuriyete ulaşmak bizlerin çabasıyla mümkün olacaktır. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Birlik bu süreci daha da büyütecek" dedi.

Türk, "yeni dönemde sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve aşiretleri ve farklı kesimleri kucaklayacak, bir çalışmanın yapılması gerektiğine" dikkat çekti.

Sürecin olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Türk, "Ama önümüzde engeller var. Bu engeller Suriye'deki gelişmeler, Kürt halkının oradaki özgür, demokratik geleceğine ipotek koymak isteyen anlayışlarla karşı karşıyayız. Bunun aşılması gerekiyor. Burada özellikle hükümete seslenmek istiyoruz. Kürtler silaha sarılmak zorunda kaldı. Kendi güvenliğini sağlamak için silaha sarıldı. Bir ordu oluşturmadı. Kendi güvenliğini sağlamak için silaha sarıldı. Şimdi burada Kürtlerin silahlarını bırakmaları isteniyor. Özellikle Türkiye. Peki, burada güvenliği kim sağlayacak? HTŞ’nin polisi yok. HTŞ’nin askeri yok. HTŞ’nin bir gücü yok orada. Bu halkın güvenliğini kim sağlayacak? Bunun ötesinde HTŞ Türkiye'ye komşu olacağına Kürtler olsun. Kıyamet mi kopacak" dedi.

"BUGÜN TARİHİ BİR FIRSATIN EŞİĞİNDEYİZ"

Suriye'nin Kürtler açısından "kırmızı çizgi" olduğunu ifade eden Türk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dört parçadaki siyasi partiler demokratik geleceği sağlamak için bir duruş sergilemek zorundadır. Buradaki siyasi partilerin birbiri ile çok ciddi diyalog içinde olması gerekiyor. Kürdistan halklarının birliği konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunun bilincindeyiz. Tarihi fırsatlar yüz yılda bir gelir. Bugün tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Tarihi fırsatı doğru değerlendiremezsek, geleceğimize, çocuklarımıza karanlık günler bırakırız. Herkese bu konuda ricada bulunuyorum. Kimsenin elini taşın altına koymasına gerek yok. Kürtlerle beraber Kürtlerin elini tutmanız yeterli."