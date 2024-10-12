Ahmet Türk'ten 'yeni çözüm süreci' yorumu: "Barış için uzatılan her eli kıymetli buluyoruz"

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile partisinin TBMM'deki grubunun tokalaşması ve ardından yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu.

Türk, Bahçeli’nin adımıyla birlikte siyasette oluşan atmosfere ilişkin,"Tabi ki biz yıllardan beridir adalet için, eşitlik için, onurlu bir barış için mücadele veren bir siyasetiz, bir halkız. Biz hep barışı dile getirdik, çözümün diyalogdan geçtiğini ifade ettik. Dün de bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Elbette ki tüm gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Yani her adımı değerli buluyoruz. Ama dün de bir açıklama yaptık bunu abartmamak gerek. Gelişmeleri doğru izlemek lazım" dedi.

Kürt sorununun çözümü ve barışa dair atılacak adımlar konusundaki görüş ve yaklaşımlarının bilindiğini vurgulayan Türk, iktidarın bu konudaki ciddiyetine değindi.

İLKE TV'den Ömer Çelik'e konuşan Türk, yapılan açıklamalara değer verdiklerini belirterek konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"BURADAKİ CİDDİYET NEDİR?"

"Şimdi önemli olan buradaki ciddiyet nedir? Ne kadar bir ciddiyetle bu meseleye yaklaşılıyor? Kürt halkının taleplerini içselleştiremezseniz, bu meseleyi çözemezsiniz. Bugün dünyadaki bütün gelişmeleri ibretle ve ciddiyetle izliyoruz. Ortadoğu’nun bir ateş çemberine dönüştüğünü görüyoruz ve silahın, şiddetin, sindirmenin, susturmanın aslında hiçbir sorunu çözmeyeceğini görüyoruz. Burada önemli olan diyalogdur, doğru bir siyasetle halkı kucaklayacak bir anlayışın geliştirilmesidir. Beklentimiz budur.

TÜRK, İKTİDARIN SÜREÇ BAŞLATMASINI BEKLEMEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Dürüstçe söylemek gerekir ki şu anda böyle bir şey beklemiyorum, yani bireysel olarak düşüncemi söylüyorum. Barış için uzatılan her eli kıymetli buluyoruz. Ama tabi bunun sonu ne olacak, nasıl gelişecek, hak ve özgürlükler konusunda neler konuşulacak, neler tartışılacak? Bunları da zaman içinde göreceğiz.

"İSTEDİĞİMİZ DEMOKRATİK BİR ANAYASA"

Biz anayasa konusunda açığız. Bizim istediğimiz demokratik bir anayasadır, kucaklayıcı bir anayasadır. Böyle olursa elbette ki bu konuda her zaman bizim talebimizdir, destek veririz ama kendi ihtiyaçlarına göre düzenlerlerse bunu doğru bulmayız."