Ahmet Türk'ün avukatından 'kayyum' açıklaması: "Mahkeme iktidarın etkisi altında"

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı açılan davada "yürütmenin durdurulması" talebinin reddedilmesini değerlendiren avukat Erdal Kuzu, kararın anayasaya aykırı olduğunu ve kayyumların geri çekilmesinin sürece güveni arttıracağını kaydetti.

"ANAYASA’NIN 38’İNCİ MADDESİNE AYKIRI"

Türk’ün avukatı Erdal Kuzu, mahkemenin ret kararını Mezopotamya Ajansı'na değerlendirdi. "Mahkeme, idarenin ileri sürdüğü üç gerekçeden ikisinin ortadan kalktığını bizzat kabul etmiştir" diyen Kuzu, devamında şunları kaydetti: "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyada beraat kararı verilmiştir. Bu da İçişleri Bakanlığı’nın gerekçelerinin büyük oranda çöktüğünü ortaya koymaktadır. Tam da bu nedenle mahkemenin davayı reddetmesi hukuka aykırı olmaktadır. Geriye kalan tek gerekçe ise, kamuoyunun yakından bildiği Kobanê davasında Ahmet Türk hakkında verilen 10 yıllık hapis cezası kararıdır. Her ne kadar Ahmet Türk hakkında hapis cezası verilmiş olsa da dosya kesinleşmemiştir. Anayasa’nın 38’inci maddesinde açık şekilde ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz’ ibaresi yer almaktadır. Bu nedenle kesinleşmemiş bir mahkûmiyet kararının kamu görevine engel olarak kabul edilmesi, masumiyet karinesi ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı olmaktadır."

"MAHKEMELERİN AMACI KANUNA AYKIRILIKLARI ORTADAN KALDIRMAKTIR"

Kobane davasının 2016 ve 2019 yıllarında da Ahmet Türk hakkında kayyum atanmasına gerekçe yapıldığını belirten Kuzu, "Buna rağmen halk her defasında Ahmet Türk’ü yeniden belediye başkanı olarak seçmiş, 2024 seçimlerinden sonra ise Ahmet Türk hakkında görevinden kaynaklı herhangi bir soruşturma veya dava açılmamıştır. Buna rağmen mahkeme, bize göre geçmişte tüketilmiş bir gerekçeyi yeniden gündeme getirerek halkın iradesini yok saymıştır. Sadece bu nedenle bile kayyım uygulamasının devam ettirilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin siyasi iktidarın etkisi altında hareket ettiğini dile getiren Kuzu, "Bu yaklaşım, idare mahkemesinin bağımsızlığını zedelemekte ve onu iktidarın keyfi uygulamalarına karşı koruyucu rolünü yerine getirmekten alıkoymaktadır. İktidara muhalif olan tüm belediyeler bu yaklaşım sonucu savunmasız kalmış, halkın iradesi bertaraf edilmiştir. İdare mahkemelerinin kuruluş amacı idarenin keyfi hareket etmesinin önüne geçmek ve bu anlamda gerekli denetimi sağlayarak, kanuna aykırılıkları ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

"ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINMASI BEKLETİCİ SEBEP YAPILMALIYDI"

Danıştay ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarının İçişleri Bakanlığı ve diğer idarelerin keyfi uygulamalarının önüne geçmeye yönelik olduğunu söyleyen Kuzu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçtihatlar görevden uzaklaştırmanın keyfi kullanılamayacağını ve seçim sonuçlarına katlanmanın demokrasi gereği olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda görevden uzaklaştırma kararı verilmesine dayanak yapılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45/2. maddesi, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür. Mahkemenin, bu iptal davasını bekletici mesele yapmadan karar vermesi, davacının seçilme ve görevde kalma hakkını iptal konusu bir normun gölgesinde yok saymak anlamına gelmektedir. Oysa yargı mercilerinin, Anayasa Mahkemesi’nde görülen iptal davası sonuçlanıncaya kadar bu normu uygulamaktan kaçınması, hukuki güvenlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gereğidir."

"SÜREÇ İÇİN BASİT AMA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Yeni sürece dikkati çeken Kuzu, "Bu süreç Türkiye’nin demokratikleşme süreci olarak kabul edilirken, demokratik bir topluma ulaşmak ancak demokratik kararlarla, demokratik yaklaşımlarla mümkündür. Toplumun sürece olan güvenini artırmak, sürece katılımını sağlamak ve süreci başarıya ulaştırmak adına kayyım politikalarına son vermek önemli bir yerde durmaktadır. Bu anlamda kayyım atamaları belki de bu süreçte atılabilecek en basit ama belki de önemli adımlardan biri olarak önümüzde durmaktadır. Bu anlamda bu sürecin başarıya ulaşabilmesi açısından bu adımın atılması toplumda bir rahatlatma getirecek, sürece güveni artıracaktır" şeklinde konuştu.