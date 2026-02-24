Giriş / Abone Ol
Ahmet Türk’ten Bahçeli'nin “Ahmet’ler makamlarına oturmalı” çağrısı üzerine açıklama

TBMM'de düzenlenen DEM Parti Grup Toplantısı'na katılan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı “Ahmet’ler makamlarına oturmalı” çağrısına dair “Halkımız artık somut adımlar atılmasını bekliyor” dedi.

  • 24.02.2026 14:01
  • Giriş: 24.02.2026 14:01
  • Güncelleme: 24.02.2026 14:12
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında yaptığı “Ahmet’ler makamlarına oturmalı” çağrısına dair Ahmet Türk'ten açıklama geldi.

Ahmet Türk, bugün (24 Şubat Salı) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen DEM Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Türk, grup toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde alınan Ahmet Türk, “Halkımız artık somut adımlar atılmasını bekliyor” dedi.

