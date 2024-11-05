Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye: Kürtler ne istediğini biliyor, bir elde sopa ile sorun çözülmez

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi.

"Bir elde sopa ile diyalog olmaz" diyen Türk, Bahçeli'nin istismar söylemine ilişkin de, "Kimse bizi istismar edecek durumda da değil. Kürtler bugün politize olmuş bir halk. Kürtler ne istediğini biliyor" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİ İSTİSMAR EDECEK DURUMDA DEĞİL"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Ahmet Türk, tek hayalinin bir gün ülkede barışı sağlamak olduğunu söyledi.

Türk, "Onurlu bir yaşamı sağlamak istiyoruz. Yıllardan beri de bunun için mücadele veriyoruz. Gerçekten Türkiye’yi bu kaostan kurtaracak, her türlü girişimler içinde olma zorunluluğu ve ihtiyacını hissediyoruz. Bizim için önemli olan bir diyalog ortamını oluşturmak. Eğer bunun imkanı varsa biz Türkiye’deki bütün siyasi partilerle görüşmek, konuşmak, sorunun çözümüne katkı sunacak bir formül oluşturmak için varız. Yarın pratikleri ile gerçekten sorunun çözümü, demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa, Sayın Bahçeli ile de görüşürüz. O nedenle kimse bizi istismar edecek durumda da değil. Kürtler bugün politize olmuş bir halk. Kürtler ne istediğini biliyor. Kürtler hangi projenin demokratik bir proje olduğunu veyahut gerçekten demokratik olmayan bir proje olduğunu fark edecek bilinçte ve güçtedir. Bu nedenle bir istismar söz konusu değil. Ama doğru bir pratik, gerçekten Türkiye’de bütün siyasi partilerin birlikte diyalog ortamını oluşturarak çözüme katkı sunacak bir noktaya taşıyabilir" dedi.

"SOPAYI ELLERİNDEN BIRAKSINLAR"

"Her zaman elimizi uzattık ama bir elde sopa, diğer eli de uzatarak sorun çözülmez" diyen Türk, şöyle devam etti:

"Söylemek istediğimiz budur. Sopayı ellerinden bıraksınlar, ellerini uzatsınlar. Bizler de bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Halkımızın taleplerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız hiçbir zaman kürsü ya da bakanlık değildir. Bizim amacımız halkımızın onurlu bir barışa kavuşmasıdır. Bunun mücadelesini yürütüyoruz ve bunu yürütmeye devam edeceğiz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ahmet Türk için "Sağlık sorunları olan, Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" ifadelerini kullanmıştı.