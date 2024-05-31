Ahmet Türk’ten CHP lideri Özgür Özel’e ziyaret

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, CHP lideri Özgür Özel'le görüştü. Görüşmeye CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanımız Sayın Ahmet Türk, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkenin genel siyasi gündemi ile Büyükşehir Belediyemizin sorunları ele alındı" denildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Genel Merkezimizde biraraya geldik.



Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun, demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdik. pic.twitter.com/uyVIrjR619 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 31, 2024

Görüşmenin ardından akşam saatlerinde X hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Genel Merkezimizde biraraya geldik.

Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun, demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdik."