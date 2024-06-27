Ahmet Ümit duyurdu: Başkomser Nevzat artık özgür!

Yazar Ahmet Ümit, 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından poşet içinde satılması yönünde verilen kararın Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından bozulduğunu duyurdu.

Kültür Sanat 27.06.2024 12:36 Giriş: 27.06.2024 12:36

Güncelleme: 27.06.2024 12:40 Kaynak: Kültür Sanat Servisi

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