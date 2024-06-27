Ahmet Ümit duyurdu: Başkomser Nevzat artık özgür!
Yazar Ahmet Ümit, 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından poşet içinde satılması yönünde verilen kararın Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından bozulduğunu duyurdu.
Ankara 18. İdare Mahkemesi, Ahmet Ümit’in Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri isimli hikayesinden uyarlanan aynı isimli romanın poşet içinde satılması kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Haberi yazar Ahmet Ümit, sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ümit şu ifadeleri kullandı:
“Başkomser Nevzat artık özgür. Aynı adlı hikayemden İsmail Gülgeç'in çizdiği Başkomser Nevzat: Tapınak Fahişeleri adlı çizgi romanın poşet içinde satılması kararı, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla bozuldu. Sansüre hayır, sanata özgürlük, yaşasın hukuk...”
Başkomser Nevzat artık özgür. Aynı adlı hikayemden İsmail Gülgeç'in çizdiği Başkomser Nevzat : Tapınak Fahişeleri adlı çizgi romanın poşet içinde satılması kararı, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla bozuldu. Sansüre hayır, sanata… pic.twitter.com/zdYILxx6UU— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) June 27, 2024
NE OLMUŞTU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 17 Mart 2023’te yazar Ahmet Ümit’in, Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri isimli kitabının “içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar vermişti..