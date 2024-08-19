Ahmet Ümit kimdir? Ahmet Ümit'in hayatı, siyasi görüşü ve eserleri

Ahmet Ümit, 30 Eylül 1960'ta 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi kilimciydi. Ahmet Ümit, 14 yaşından itibaren sol-sosyalist görüşleri benimsedi. 1970'li yılların siyasi ikliminde aktif olarak yer aldı.

AHMET ÜMİT'İN SİYASİ GÖRÜŞÜ

Üniversiteyi 1979 yılında kazandı. Marmara Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi bölümünde okudu. 1980 darbesine karşı durdu, 1982 darbe anayasına hayır kampanyasına katıldı. Ahmet Ümit solcu mu sorusuna verilecek yanıt 'kesinlikle evet'tir.

AHMET ÜMİT'İN MOSKOVA DENEYİMİ

1983 yılında üniversiteyi bitiren yazar Ahmet Ümit, Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından 1985’te Moskova’ya gönderildi. Ahmet Ümit burtada Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde eğitim gördü.

AHMET ÜMİT'İN ÇIKARDIĞI İLK DERGİ

1990 yılında Yine Hişt adlı kültür-sanat dergisini çıkaran Ahmet Ümit'in şiirleri ve yazıları Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gibi gazetelerde yayınlandı.

1992 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece'yi çıkardı. Eseri aynı yıl Ferit Oğuz Bayır Düşün ve Sanat Ödülü'nü aldı.

1996 yılında çıkardığı Sis ve Gece adlı romanı Yunanistan'da çevrildi. Böylece ilk defa bir Türk romancının eseri, polisiye roman dalında yurtdışında çevrilmiş oldu.

Oldukça üretken olan yazar Ahmet Ümit, sayısız eseri kaleme alarak okuyucularıyla buluştu ve buluşmaya devam ediyor.

2019 yılında vizyona giren Merhaba Güzel Vatanım filminin senaristiliğini yaptı.

Eserleri yirminin üzerinde yabancı dile çevrilen Ahmet Ümit'in tüm yapıtları Everest Yayınları tarafından yayımlanmaktadır.

UMUTLU DEĞİLİM AMA VAZGEÇMEYECEĞİM

Yazar Ahmet Ümit, 2016'da BirGün'den Erk Acarer'e verdiği röportajda, sola desteğini şöyle açıkladı:

“Sola destek vermeye ve yazarak model olmaya çalışıyorum. Nâzım’ları, Sabahattin Ali’leri düşünüyorum. Orhan Kemal, Aziz Nesin, Ahmet Arif ve Kemal Tahir’lerin yaşadıkları bizden farklı değildi. Gerçekten korkunçtu. Nâzım’ı 13 yıl yok yere cezaevinde tuttular. Ama her şeye rağmen onlar, bu tarihe damga vurdular, silinmeleri mümkün olmadı ve ülkeyi değiştirdiler. İnanılmaz bir şey. Bizim de böyle bir seçeneğimiz var. Bugünden yarına olmasa da rüzgâr değişir, hayat değişir. Dünya tarihi karşısında bizim hayatımız hiçbir şey değil. Evet, umutlu değilim ama uğraşmaktan, vazgeçmemekten ve mücadeleden yanayım. Louis Althusser’in söylediği gibi; gelecek uzun sürer…”

'ESKİ SOLCU MUSUNUZ' SORUSUNA AHMET ÜMİT'İN CEVABI

Yazar Ahmet Ümit, soldan asla vazgeçmeyen bir yazar olarak dikkat çekmektedir. 2022 yılında katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan 'eski solcu musunuz' sorusuna "Eski solcuyum ve yeni solcuyum. Her zaman solcuyum" cevabını vermiştir.

SAĞ-SOL DİYE BİR ŞEY KALDI MI SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP: EVET KALDI

Ahmet Ümit, solcu düşüncelerini anaakım televizyon programlarında söylemekten çekinmemesiyle biliniyor. Yine katıldığı bir televizyon programında sunucunun kendisine 'sağ-sol diye bir şey kaldı mı' sorusuna verdiği cevap yine dikkat çekicidir: "Evet kaldı. Bugün ezilenlerin yanında olan insanlar solcudur. Birilerinden çıkar sağlamaya çalışan insanlar ise sağcıdır."

AHMET ÜMİT'İN ESERLERİ

1989: Sokağın Zulası

1992: Çıplak Ayaklıydı Gece

1994: Bir Ses Böler Geceyi

1995: Masal Masal İçinde

1996: Sis ve Gece

1999: Agatha'nın Anahtarı

1998: Kar Kokusu

2000: Patasana

2002: Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2002: Kukla

2003: Beyoğlu Rapsodisi

2004: Aşk Köpekliktir

2005: Başkomser Nevzat: Çiçekçinin Ölümü

2005: Başkomser Nevzat 2: Tapınak Fahişeleri

2006: Kavim

2006: Ninatta'nın Bileziği

2007: İnsan Ruhunun Haritası

2008: Olmayan Ülke

2008: Bab-ı Esrar

2010: İstanbul Hatırası

2011: Başkomser Nevzat 3: Davulcu Davut'u Kim Öldürdü?

2012: Sultanı Öldürmek

2013: Beyoğlu'nun En Güzel Abisi

2015: Elveda Güzel Vatanım

2018: Kırlangıç Çığlığı

2019: Aşkımız Eski Bir Roman

2021: Kayıp Tanrılar Ülkesi

2022: Bir Aşk Masalı

2023: Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit son kitabını da tamamladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kitabın Ekim 2024'te raflarda yerini alması bekleniyor.

AHMET ÜMİT'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Yazar Ahmet Ümit'in sosyal medya hesapları şöyle:

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