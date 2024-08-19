Ahmet Ümit kimdir? Ahmet Ümit'in hayatı, siyasi görüşü ve eserleri
Siyasi görüşü, eserleri ve açıklamalarıyla ülkenin aydınlık insanlarının beğenisini ve saygısını kazanan yazar Ahmet Ümit kimdir? Ahmet Ümit'in hayatı, politik duruşu ve eserleri nelerdir?
Ahmet Ümit, 30 Eylül 1960'ta 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi kilimciydi. Ahmet Ümit, 14 yaşından itibaren sol-sosyalist görüşleri benimsedi. 1970'li yılların siyasi ikliminde aktif olarak yer aldı.
AHMET ÜMİT'İN SİYASİ GÖRÜŞÜ
Üniversiteyi 1979 yılında kazandı. Marmara Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi bölümünde okudu. 1980 darbesine karşı durdu, 1982 darbe anayasına hayır kampanyasına katıldı. Ahmet Ümit solcu mu sorusuna verilecek yanıt 'kesinlikle evet'tir.
AHMET ÜMİT'İN MOSKOVA DENEYİMİ
1983 yılında üniversiteyi bitiren yazar Ahmet Ümit, Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından 1985’te Moskova’ya gönderildi. Ahmet Ümit burtada Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde eğitim gördü.
AHMET ÜMİT'İN ÇIKARDIĞI İLK DERGİ
1990 yılında Yine Hişt adlı kültür-sanat dergisini çıkaran Ahmet Ümit'in şiirleri ve yazıları Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gibi gazetelerde yayınlandı.
1992 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece'yi çıkardı. Eseri aynı yıl Ferit Oğuz Bayır Düşün ve Sanat Ödülü'nü aldı.
1996 yılında çıkardığı Sis ve Gece adlı romanı Yunanistan'da çevrildi. Böylece ilk defa bir Türk romancının eseri, polisiye roman dalında yurtdışında çevrilmiş oldu.
Oldukça üretken olan yazar Ahmet Ümit, sayısız eseri kaleme alarak okuyucularıyla buluştu ve buluşmaya devam ediyor.
2019 yılında vizyona giren Merhaba Güzel Vatanım filminin senaristiliğini yaptı.
Eserleri yirminin üzerinde yabancı dile çevrilen Ahmet Ümit'in tüm yapıtları Everest Yayınları tarafından yayımlanmaktadır.
UMUTLU DEĞİLİM AMA VAZGEÇMEYECEĞİM
Yazar Ahmet Ümit, 2016'da BirGün'den Erk Acarer'e verdiği röportajda, sola desteğini şöyle açıkladı:
“Sola destek vermeye ve yazarak model olmaya çalışıyorum. Nâzım’ları, Sabahattin Ali’leri düşünüyorum. Orhan Kemal, Aziz Nesin, Ahmet Arif ve Kemal Tahir’lerin yaşadıkları bizden farklı değildi. Gerçekten korkunçtu. Nâzım’ı 13 yıl yok yere cezaevinde tuttular. Ama her şeye rağmen onlar, bu tarihe damga vurdular, silinmeleri mümkün olmadı ve ülkeyi değiştirdiler. İnanılmaz bir şey. Bizim de böyle bir seçeneğimiz var. Bugünden yarına olmasa da rüzgâr değişir, hayat değişir. Dünya tarihi karşısında bizim hayatımız hiçbir şey değil. Evet, umutlu değilim ama uğraşmaktan, vazgeçmemekten ve mücadeleden yanayım. Louis Althusser’in söylediği gibi; gelecek uzun sürer…”
'ESKİ SOLCU MUSUNUZ' SORUSUNA AHMET ÜMİT'İN CEVABI
Yazar Ahmet Ümit, soldan asla vazgeçmeyen bir yazar olarak dikkat çekmektedir. 2022 yılında katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan 'eski solcu musunuz' sorusuna "Eski solcuyum ve yeni solcuyum. Her zaman solcuyum" cevabını vermiştir.
SAĞ-SOL DİYE BİR ŞEY KALDI MI SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP: EVET KALDI
Ahmet Ümit, solcu düşüncelerini anaakım televizyon programlarında söylemekten çekinmemesiyle biliniyor. Yine katıldığı bir televizyon programında sunucunun kendisine 'sağ-sol diye bir şey kaldı mı' sorusuna verdiği cevap yine dikkat çekicidir: "Evet kaldı. Bugün ezilenlerin yanında olan insanlar solcudur. Birilerinden çıkar sağlamaya çalışan insanlar ise sağcıdır."
AHMET ÜMİT'İN ESERLERİ
- 1989: Sokağın Zulası
- 1992: Çıplak Ayaklıydı Gece
- 1994: Bir Ses Böler Geceyi
- 1995: Masal Masal İçinde
- 1996: Sis ve Gece
- 1999: Agatha'nın Anahtarı
- 1998: Kar Kokusu
- 2000: Patasana
- 2002: Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
- 2002: Kukla
- 2003: Beyoğlu Rapsodisi
- 2004: Aşk Köpekliktir
- 2005: Başkomser Nevzat: Çiçekçinin Ölümü
- 2005: Başkomser Nevzat 2: Tapınak Fahişeleri
- 2006: Kavim
- 2006: Ninatta'nın Bileziği
- 2007: İnsan Ruhunun Haritası
- 2008: Olmayan Ülke
- 2008: Bab-ı Esrar
- 2010: İstanbul Hatırası
- 2011: Başkomser Nevzat 3: Davulcu Davut'u Kim Öldürdü?
- 2012: Sultanı Öldürmek
- 2013: Beyoğlu'nun En Güzel Abisi
- 2015: Elveda Güzel Vatanım
- 2018: Kırlangıç Çığlığı
- 2019: Aşkımız Eski Bir Roman
- 2021: Kayıp Tanrılar Ülkesi
- 2022: Bir Aşk Masalı
- 2023: Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit son kitabını da tamamladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kitabın Ekim 2024'te raflarda yerini alması bekleniyor.
AHMET ÜMİT'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI
Yazar Ahmet Ümit'in sosyal medya hesapları şöyle: