Ahmet Ümit'ten köpekler için çağrı: Onların da bizim kadar yaşam hakkı var

Köpekleri "uyutma" adı altında öldürmeyi öngördüğü iddia edilen tasarıya yönelik sanatçılar ve aydınlardan gelen tepkiler sürüyor. Yazar Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gelişmelere tepki gösterdi, "Onların da bizim kadar yaşam hakkı vardır" dedi.

Güncel 23.05.2024 23:31 Giriş: 23.05.2024 23:31

Güncelleme: 23.05.2024 23:45 Kaynak: Haber Merkezi

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