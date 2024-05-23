Ahmet Ümit'ten köpekler için çağrı: Onların da bizim kadar yaşam hakkı var
Köpekleri "uyutma" adı altında öldürmeyi öngördüğü iddia edilen tasarıya yönelik sanatçılar ve aydınlardan gelen tepkiler sürüyor. Yazar Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gelişmelere tepki gösterdi, "Onların da bizim kadar yaşam hakkı vardır" dedi.
Köpekleri "uyutma" adı altında öldürmeyi öngördüğü iddia edilen tasarıya yönelik sanatçılar ve aydınlardan gelen tepkiler sürüyor.
Yazar Ahmet Ümit, sosyal medyadan paylaşım yaparak, son günlerde gündemde olan yasa teklifini eleştirdi. Ümit, "Sokaktaki dostlarımıza dokunma, onların da bizim kadar yaşam hakkı vardır..." dedi.
Ümit, paylaşımında Karga Kafası'nın sokak hayvanlarıyla ilgili çizimini paylaştı.
Sokaktaki dostlarımıza dokunma, onların da bizim kadar yaşam hakkı vardır... pic.twitter.com/M2qFrrIWSE— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) May 23, 2024