Ahmet Ümit'ten yeni kitap: Bu sefer farklı bir Başkomiser Nevzat romanıyla karşılaşacaksınız

Yazar Ahmet Ümit, Mudanya Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu.

Ümit, Türkiye’nin güncel sorunlarını ele aldığı yeni eserinin ekim ayında raflarda olacağını duyurdu.

Mudanya Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen söyleşide Ahmet Ümit, yeni kitabına dair, "Bu sefer farklı bir Başkomiser Nevzat romanıyla karşılaşacaksınız. Çünkü bizatihi olaylar Başkomser Nevzat’ın başından geçiyor" dedi.

Bu kez olayların tarihte değil, günümüz Türkiye’sinde geçeceğini belirten Ümit, "Uyuşturucu kaçakçıları, güzellik merkezi açarak para aklayanlar, satılmış savcılar, satılmış polisler, satılmış milletvekilleri, yolsuzlukla kıvranan bir ülke, soysuzlaşan bir ülke, din ile insanları kandıranlar, yani günümüz Türkiye'si…” diye konuştu.

İLK POLİSİYEDEN BUGÜNE

İlk polisiye hikayenin Tevrat’ta yer aldığını hatırlatan Ümit, "Habil ve Kabil kardeşler hikayesinden hareketle toplumsal adalet ve hukukun önemini" vurguladı. Ümit, şunları anlattı:

“Musa Peygamber’e gelen 10 Emir’den en esaslı olan hangisidir? Öl-dür-me-ye-cek-sin!!! Dini, dili, ırkı, cinsiyeti, politik görüşleri farklı diye, senin partinden değil diye öldürmeyeceksin. Böyle bir yetkin yok. Dili, dini, ırkı, cinsiyeti farklı diye işe almazlık etmeyeceksin. Senin partinden değil diye ikinci sınıf vatandaş olarak görmeyeceksin. Görürsen ne olur? Allah ne yapar bilmiyorum ama ülkede ekonomik kriz olur. Hukuk olmaz. Hukukun olmadığı yerde ekonomi olmaz. Kendimizi tanıtmak istiyorsak, insanlarla ilişki içine girmemiz lazım. Ama adil bir ilişki yoksa insanların haklarını koruyacak yasalar yoksa ilişki olmaz.”