Ahmet Ümit, Üsküdar'da yazar-okur buluşmalarına konuk olacak

Ahmet Ümit, 18 Mayıs Cumartesi günü Tekin Kitabevi’nin düzenlediği yazar-okur buluşmalarına konuk olacak.

Yazar Ahmet Ümit, Üsküdar’da edebiyatseverlerle buluşacak.

Ümit, İstanbul Üsküdar’da bulunan Tekin Kitabevi’nde 18 Mayıs Cumartesi günü yazar-okur buluşmalarının konuğu olacak.

Buluşma kapsamında sevenleri ile buluşacak olan Ahmet Ümit, burada kitaplarını da imzalayacak.

Tekin Kitabevi’nden yapılan açıklamada etkinliğin saat 17.00’de başlayacağını belirtildi.