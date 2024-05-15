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Ahmet Ümit, Üsküdar'da yazar-okur buluşmalarına konuk olacak

Ahmet Ümit, 18 Mayıs Cumartesi günü Tekin Kitabevi’nin düzenlediği yazar-okur buluşmalarına konuk olacak.

Kültür Sanat
  • 15.05.2024 15:52
  • Giriş: 15.05.2024 15:52
  • Güncelleme: 15.05.2024 15:55
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Ahmet Ümit, Üsküdar'da yazar-okur buluşmalarına konuk olacak
Fotoğraf: Depophotos

Yazar Ahmet Ümit, Üsküdar’da edebiyatseverlerle buluşacak.

Ümit, İstanbul Üsküdar’da bulunan Tekin Kitabevi’nde 18 Mayıs Cumartesi günü yazar-okur buluşmalarının konuğu olacak.

Buluşma kapsamında sevenleri ile buluşacak olan Ahmet Ümit, burada kitaplarını da imzalayacak.

Tekin Kitabevi’nden yapılan açıklamada etkinliğin saat 17.00’de başlayacağını belirtildi.

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