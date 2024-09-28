Ahmet Ümit’in yeni "Başkomser Nevzat" romanı 2 Ekim'de raflarda

Yazar Ahmet Ümit'in yeni "Başkomser Nevzat romanı: Yırtıcı Kuşlar Zamanı" 2 Ekim'de raflarda yerini alacak.

Türkiye’nin güncel sorunlarının ele alındığı eser, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkıyor.

Kitapta, Başkomser Nevzat bu kez ailesini katledenlerin izini sürerken bir yandan da günümüz Türkiye’sinde yaşanan sorunlarla mücadele ediyor.

Ahmet Ümit, suç örgütlerinin, onlarla yan yana fotoğraf çektiren siyasilerin, mülk satın alma karşılığında vatandaşlık alan yabancıların, faili meçhulden faili meşhura dönüşen cinayetlerin, toplumda giderek artan madde bağımlılığının, ekonomik sorunların ve kolay para kazanmanın yarattığı çöküşe dikkat çekiyor.

KİTABA DAİR

“Bu ülke­de televizyonsuz bir hayat düşünülemez. Daha ilginci yine birileri ekranda cinayetler çözüyor, memleketin ücra köşe­lerindeki kasabalarda, köylerde ne tür ihanetler yaşandı, kim kiminle yattı, kim kimi öldürdü, kim kimden para çaldı, kim kimin mülküne kondu, bunları ortalığa döküyordu. Elbette adı sanı belirsiz, sıradan, küçük insanların sırlarıydı bun­lar. Tuzu kuru olanların, toplumun kaymak tabakasından olanların, nasıl para kazandıkları, hangi siyasilerle içli dışlı oldukları, bu kadar kısa sürede nasıl Türkiye’nin en zengin­leri arasına girdikleri asla konu edilmiyordu. Hatta onların çocuklarının, eşlerinin adlarının karıştığı bariz cinayetler bile sorgulanmıyordu.”