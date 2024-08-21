Ahmet Ümit’le edebiyatın büyüsü

Kültür Sanat Servisi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Ölmez Ağacın Gölgesinde" temasıyla düzenlenen Edremit Kitap Fuarı başladı. Bu yılın onur konuğu, yazar Ahmet Ümit oldu. Fuarın ilk gününde Ahmet Ümit, kitaplarını imzaladı ve "Edebiyatta Polisiye, Mitoloji, Tarih ve Bir Aşk Masalı" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Fuar, Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Öner Yağcı, Ahmet Selçuk İlkan, Müfit Can Saçıntı, Erkan Kesal gibi yazar, sanatçı, gazeteci ve 60'a yakın yayınevini bir araya getirdi. Ancak bazı katılımcılar, fuarda dünya ve Ortadoğu’daki gelişmeler, ekonomik ve siyasi konulara ilişkin söyleşi ve panellerin yer almamasını eleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit'te böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan Edremit Belediyesi'ne ve organizasyonda görev alan Necdet Saraç ile emeği geçen herkese teşekkür etti. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise yaptığı konuşmada, AKP'nin kültür, konser ve festival yasaklarına karşın CHP'li belediyelerin bu tür organizasyonları sonuna kadar desteklediğini ve bu etkinliklerin yapılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, fuara katılmak isteyenler için Edremit Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinden saat 17.00’den itibaren bir saat arayla otobüs seferleri düzenlediğini duyurdu.