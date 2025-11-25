AHRS: ''Humus saldırısının amacı Alevileri ve diğer azınlıkları yerlerinden sürmek''

Almanya merkezli Suriye İnsan Hakları Derneği (AHRS) Humus’ta Alevilere, Ermenilere ve Hristiyanlara yönelik saldırıları kınadı. Dernek tarafından yapılan açıklamada Alevilerin ve diğer azınlıkların Suriye’de soykırım tehlikesi altında yaşayan olduğu kaydedildi.

Suriye’nin kozmopolit kentlerinden Humus’ta 23 Kasım’da Beni Halid aşireti mensuplarının ağır silahlarla Alevilerin çoğunlukta olduğu El Muhacirin semtine saldırmış, Aleviler, Hristiyanlar ve Ermeniler hedef alınarak ev ve işyerleri yakılmıştı. Saldırılar Alevilerin çoğunlukta olduğu mahallelere yoğunlaşırken, Alevi, Hristiyan ve Ermenilerin karışık olarak yaşadığı El-Firduss ve Bab el-Dreyb mahalleleri de hedef alınmıştı.

ORGANİZE SALDIRININ SORUMLUSU COLANİ YÖNETİMİ

Dernek açıklamasında saldırganların, katliam girişimlerini “Bedevi dilinde diğer aşiretleri düşmana karşı savaşa katılmaya çağıran El-Faza’a slogan ve pankartları altında gerçekleştirdiği belirtildi.

KATLİAM GİRİŞİMİNİN BİR PARÇASI

Açıklamada “Bu planlı saldırı, Alevileri ve diğer azınlık topluluklarını yerinden etmeyi, mallarına el koymayı ve ürünlerini yakmayı amaçlayan günlük saldırıların yaşandığı bir ortamda gerçekleşiyor. Bunlar, Mart 2025 başlarında kıyı bölgesinde binlerce Alevi'nin ölümüne yol açan soykırım saldırısı bağlamında da değerlendirilmelidir” denildi.

Mevcut rejimin devam eden saldırılardan ve son zamanlarda artan organize şiddetten sorumlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, Colani yönetiminin hem saldırılara katılmak nedeniyle doğrudan hem de hedef alınan azınlıkları korumada başarısız kalmak nedeniyle dolaylı olarak sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Suriye İnsan Hakları Topluluğu, saldırıları en güçlü şekilde kınıyor ve bu suçlara doğrudan ve dolaylı olarak ortak olan mevcut rejimi sorumlu tutuyor. Ayrıca, terörist geçmişe sahip, mezhepsel şiddeti bir hayatta kalma stratejisi olarak benimsemiş ve şu anda Suriye silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan düzinelerce terörist silahlı grubu kontrol edemeyen bir rejimi destekleyen tüm hükümetleri de sorumlu tutuyoruz.”

BM VE ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇSİN

Suriye İnsan Hakları Derneği saldırıların durması, Alevi ve diğer azınlıkların korunması için şu taleplerde bulundu: