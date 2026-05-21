Ahşabın Cazibesi İstanbul’da

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersoy Soydan’ın yönettiği “Ahşabın Cazibesi” belgeseli, bu kez İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

“Ahşabın Cazibesi” belgeselinin İstanbul’daki ilk gösterimi, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Belgeselin İstanbul’daki ikinci gösterimi ise 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu’nda yapılacak. Her iki gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi programı da düzenlenecek.

Filmin yönetmeni Doç. Dr. Ersoy Soydan, sinema, sanat, edebiyat ve üniversite camiasından isimlerin katılacağı gösterimlere İstanbul’da yaşayan Kastamonuluları ve kültürel mirasa ilgi duyan herkesi davet etti.

“Ahşabın Cazibesi” belgeselinin festival yolculuğu da devam ediyor. Şimdiden 40’tan fazla festivale başvurusu yapılan belgesel, 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde “Kültürel Miras ve Korumacılık” kategorisinde finale kaldı.