Ahşap ev yangında kül oldu

Olay, merkeze bağlı Çukurca Köyü Dere Mahallesinde meydana geldi. Hasan Özçelik’e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan ev küle dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.