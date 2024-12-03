Ahşap yapı alevlere teslim oldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde samanlık ve odunluk olarak kullanılan ahşap yapı, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Vezirköprü ilçesi Kılıç Güney Mahallesi’nde samanlık ve odunluk olarak kullanılan ahşap yapıda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın başka yerlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap yapı, içindeki malzemelerle birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.