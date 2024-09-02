Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hayatı ve filmleri

Türk sinemasının renkli isimlerinden Ahu Tuğba hayatını kaybetti. Ahu Tuğba kimdir, hayatı ve filmleri nelerdir? Detaylara bakalım:

AHU TUĞBA'NIN HAYATI

13 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğan Ahu Tuğba (Doğum adı Tuğba Çetin) 1 Eylül 2024 tarihinde Miami'de 69 yaşında hayatını kaybetti.

Gençlik yıllarında İstanbul'da yaşayan Ahu Tuğba, sırasıyla İstanbul Kız Amerikan Lisesi ve Robert Lisesi'nde öğrenim gördü.

Henüz ortaokulda beyazperde ile tanışan Ahu Tuğba, 18 yaşındayken ilk kez bir fimde (Öksüzler, 1973) rol aldı. Kanada'da gördüğü eğitimi yarıda bırakıp film sektörüne girdi.

AHU TUĞBA'NIN FİLMLERİ

Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman gibi Türk sinemasının önemli isimleriyle projelerde yer aldı. Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni topladı.

1973-2006 yılları arasında beyazperdede sayısız projede yer aldı.

AHU TUĞBA'NIN ROLLERİ

Ahu Tuğba, Türk sinemasında 'hayat kadını' ve 'uyuşturucu bağımlısı' kadın rolleriyle hafızalara kazındı.

AHU TUĞBA'NIN ÖZEL HAYATI

Ahu Tuğba'nın özel hayatı oldukça hareketli geçti. Ahu Tuğba 10 kez evlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızı Ahu ile birlikte yaşayan Ahu Tuğba, nisan ayında Miami'de bir trafik kazası geçirmişti. Ahu Tuğba bir süredir astımla mücadele ediyordu.