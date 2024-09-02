Ahu Tuğba'nın kızı annesinin son anlarını anlattı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba dün sabah ABD’nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti.

69 yaşındaki Tuğba’nın son anlarını kızı Anjelik Calvin anlattı.

Calvin," Korkunç bir şok geçiriyorum. Çok uykusuzum, yanımda ağabeylerim ve ablam var. Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk. Annemi öptüm 'seni seviyorum' dedim uyuduk. Sabah uyandığımda uyuduğunu zannediyordum... Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıt yok. Benim annem normalde kapı sesine uyanan biriydi. Annem çok duygusaldır, hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla beraber oldu ne bir yuva yıktı. Çok kişiye ekmek kapısı açmış biridir. Çok zor konuşuyorum. Bu yaşıma kadar hep başımda durdu gidip de bir adamla yaşayabilirdi. O parasını benim eğitimime harcadı. Her zaman bana karşı apayrı bir anneydi" diye konuştu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Anjelik Calvin, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür öksürüyordu hastaneye götürmek istedim ama o istemedi. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı, bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem hayatına 14 yıl hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapılarında saatlerce bekledi. Benim için hem anne hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum."

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AHU TUĞBA KİMDİR?

İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 13 Ağustos 1955'te dünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı.

Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı.

Tuğba, bir süre gazino sanatçısı olarak da gösteriler yaptı ve 1987'de "Buyur Gel/Mırnık" adlı müzik albümünü çıkardı.

Kariyeri boyunca dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrolü paylaşan Tuğba, 2006'da "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinema kariyerine ara verdi.

Çeşitli televizyon programları da sunan Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla Miami'de yaşıyordu.