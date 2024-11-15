Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni açlıklandı

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan oyuncu Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayatını kaybetti.

69 yaşında hayata gözlerini yuman Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirildi.

Tuğba, Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından 28 Eylül'de İstanbul'da toprağa verildi.

Törende annesinin vefatından sonraki sürecin kabus gibi geçtiğini söyleyen Anjelik Calvin "Hiçbir evlat annesini öyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin" demişti.

Anjelik Calvin, bugün ise annesinin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yaptı. Calvin, “Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş” ifadelerini kullandı.