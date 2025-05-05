Aidat değil çözüm, kira değil evimizi istiyoruz

Haber Merkezi

Kentsel dönüşüm mağduru olan İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe halkının direnişi 15 haftadır sürüyor. Mahallede dün bir kez daha bir gelen yurttaşlar burada bir açıklama yaptı.

Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada, 8 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı kentsel dönüşüm projesi nedeniyle mağdur edildikleri bir kez daha anımsatılarak "Teslim edildiği söylenen evlerin çoğuna doğalgaz bağlanmamış, altyapı sorunları çözülmemiştir. İnsanlar yeni evlerine geçememektedir, ama buna rağmen aidat ödemeleri istenmektedir’’ denildi.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı ve site yönetimini bu rezalete son vermeye, derhal çözüm üretmeye çağırıyoruz. Evlerimizi istiyoruz. Altyapı sorunları çözülsün. Aidat değil çözüm, kira değil evimizde yaşamak istiyoruz. Kirazlıtepe susmayacak."