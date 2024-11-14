AIDS'ten ölen çocuk için 'aile içi cinsel istismar' şüphesi: Bakanlıktan açıklama

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuk AIDS (HIV) nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberi gündeme getiren NTV muhabiri Melike Şahin, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda konuya dair yeni bilgileri paylaştı.

"AİLE İÇİ İSTİSMAR DA OLASILIK DAHİLİNDE"

Babanın HIV pozitif, annenin ise negatif olduğunu ve çocuğun 3 yıl önce yapılan testte negatif çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"AIDS nedeniyle hayatını kaybeden çocuk erkek. Babası HIV pozitif, annesi değil. Yani bu doğuştan virüsün bulaşmadığı anlamına geliyor. Daha önemlisi çocuk 3 yıl önce bir ameliyat geçiyor ve ameliyat öncesi yapılan rutin testte HIV pozitif değil.Yani virüs son 3 yıl içinde bulaşmış. Olay aynı zamanda adli vaka. Ve istismar, dahası aile içi istismar da olasılık dahilinde. Çocuğa ne şekilde bulaştığı araştırılacak."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık babanın pozitif, annenin ve kardeşin testinin ise negatif olduğunu doğruladı.

Sağlık Bakanlığı'nın Halk Tv'ye yaptığı açıklamada, "Bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı, ancak tetkikler devam ediyor. Sebep araştırılıyor" denildi.

HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğu haberlerine ilişkin yeni bilgiler veren Bakanlık, bu süreç içerisinde çocukların yaşı 18'i geçtiği için ve bazılarının tedavileri tamamlandığı için 56'sı şu anda listede değil.

Bakanlık, şuan 18 yaşın altında HIV pozitif olan 44 çocuk olduğunu paylaştı.

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İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve son evre AIDS (HIV) olduğu tespit edilen 13 yaşındaki bir çocuk öldü.

Türkiye’de çocuk HIV vakalarında son yıllarda yaşanan artışa ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, "Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu" dedi.

Prof. Dr. Ayper Somer, sadece İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu, bu çocuklardan 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu vurguladı. Somer, ayrıca, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi.