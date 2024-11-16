AIDS’ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı: Tüm önlemleri almıştık

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 11 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede AIDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.'nin babası konuştu.

8. sınıf öğrencisi A.E. K.'nin ailesinin çocuklarını ani kilo kaybı, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikâyetleriyle geçtiğimiz ağustos ayında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, burada 17 gün yattığı bildirildi. Çocuğun aynı şikayetlerle 28 Eylül'de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre baba K.K. ifadesinde, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.

ANİDEN 8-9 KİLO KAYBETTİ

A.E.K.'nin ailesinin ilk olarak geçtiğimiz ağustos ayında çocuklarının aniden 8-9 kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. A.E. K. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Ailesi ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki evine döndü.

Ancak A.E.K.'nin rahatsızlıkları aynı şekilde devam etti. Bunun üzerine 28 Eylül 2024'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı şikayetlerle başvuru yapıldı. Genel Pediatri Servisi'ne yatırılan çocuk burada yapılan tetkiklerde HIV pozitif olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine küçük çocuk enfeksiyon servisine kaldırıldı.

BABA HASTALIĞINI ŞUBAT AYINDA KAN BAĞIŞI SIRASINDA ÖĞRENDİ

A.E.K.'nin babası K.K.'nin HIV pozitif olduğu ise geçtiğimiz şubat ayında belirlendi. Baba K.K. kan bağışı sırasında hastalığını öğrendi.

Çocuk ve babada pozitif; anne ve diğer kardeşte negatif çıkması üzerine cinsel istismar ihtimali üzerine adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek istendi.

PSİKİYATRİST CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLAYAMADI

Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem A.E.K. ile hem de babası K.K. ile görüşme yaptı. Çocuk psikiyatri tarafından 8 Ekim 2024'te yapılan değerlendirmede, "İstismar baba ve çocukla yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" dedi.

Turizmci baba K.K.'nın ifadesinde ise, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle 11 Kasım'da A.E.K.'ye otopsi yapıldı.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE CİNSEL İSTİSMAR YOK

İzmir Adli Tıp Kurumu, AIDS'ten hayatını kaybeden A.E.K.'ye HIV pozitif teşhisi konunca soruşturma kapsamında rutin bir uygulama olarak küçük çocuk hayattayken muayene yapıldı.

Adli Tıp Kurumu görevlileri tarafından yapılan muayenede küçük çocukta cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı. Bu şekilde hazırlanan rapor soruşturma dosyasında kondu.