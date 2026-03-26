AİHM'de davası görülen Osman Kavala: Doğru deliller olmadan özgür yaşama hakkı kısıtlanamaz

Gezi Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala, dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davaya ilişkin, yeni kararın 2022'deki hüküm ve onama süreçlerini kapsayacağına inandığını belirterek, "Suç işlendiğini gösteren güvenilir nitelikte doğru deliller olmadan özgür yaşama hakkı kısıtlanamaz" dedi.

Gezi Davası hükümlüsü tutuklu iş insanı Osman Kavala, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Önceki gün, 25 Mart'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ikinci başvurumla ilgili düzenlediği duruşmada, avukatlarım ve hükümet temsilcileri görüşlerini sözlü olarak aktardılar. Mahkeme, kararını bir süre sonra açıklayacak.

AİHM 2019 yılında, tutuklanmamla ilgili aldığı kararda suç işlediğimi gösteren delil olmadan tutuklanmış olmamın bir hak ihlali olduğuna, serbest bırakılmam gerektiğine hükmetmişti. 2022 yılındaki kararında ise Türkiye'nin ilk kararın gereklerini yerine getirmemiş olduğu tespitini yapmış, herhangi bir değişiklik olmadan, suç işlediğime işaret etmeyen aynı deliller kullanılarak farklı bir suçlamayla tutukluluğumun devam ettirilmesini 'hukukun etrafında dolanmak' olarak nitelemişti. Aynı doğrultuda olacağına inandığım AİHM’in yeni kararı, verilen hükmü ve hükmün onanması süreçlerini de kapsayacak.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması, son Meclis Komisyonu raporunda da güçlü biçimde vurgulandığı gibi, anayasal zorunluluk. Ancak daha önemlisi, bu kararlarda ifade bulan temel hukuk ilkesinin tam anlamıyla benimsenmesi ve buna mutlak şekilde riayet edilmesi. Suç işlendiğini gösteren güvenilir nitelikte doğru deliller olmadan özgür yaşama hakkı kısıtlanamaz."