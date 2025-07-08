AİHM'den Demirtaş hakkında yeni ihlal kararı: Avukatları açıklama yaptı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanı iken tutuklanan ve 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir ihlal kararı verdi.

AİHM kararında Demirtaş hakkında 20 Eylül 2019’da ikinci kez verilen tutuklama kararının keyfî ve siyasî olduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, bugün (8 Temmuz 2025) açıkladığı kararda, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin Türkiye’yi bir dizi insan hakları ihlali nedeniyle tazminata da mahkum etti.

Kararda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Anayasa Mahkemesi’nin, 7 Kasım 2019 tarihli bireysel başvuruya ilişkin dört yılı aşkın süredir karar vermemesi, AİHS’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 5/4 maddesinin ihlali olarak değerlendirildi.





Demirtaş hakkında “makul bir suç şüphesinin” bulunmaması nedeniyle tutuklamanın, özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5/1 maddesini ihlal ettiği belirtildi.





Tutukluluğun dört yılı aşkın süredir ilgili ve yeterli gerekçe olmadan sürdürülmesi, 5/3 maddesi kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlali olarak değerlendirildi.





Demirtaş ve avukatlarının soruşturma dosyasına erişimlerinin engellenmesi de yine 5/4 maddesi kapsamında ihlal olarak tespit edildi.





Ayrıca, siyasi gerekçelerle özgürlüğünden mahrum bırakılması, 5/1 maddesiyle bağlantılı olarak AİHS’nin 18. maddesinin ihlali olarak tanımlandı.

Karara göre Türkiye, Demirtaş'a 35 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Kararın ardından Demirtaş'ın avukatları yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, AİHM’in bu kararının Kobani dosyasında verilen mahkumiyet kararlarının dayandığı delilleri geçersiz kıldığı vurgulandı. Avukatlar, AİHM’in tutuklama için “makul suç şüphesi” dahi bulunmadığını belirttiğini, bu delillerle müvekkillerinin mahkum edildiğini ifade etti.

Avukatlar, AİHM kararlarının bağlayıcılığına işaret ederek müvekkillerin tahliye edilmesi ve beraat kararı verilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Demirtaş'ın avukatları Benan Molu, Mahsuni Karaman ve Ramazan Demir'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kararın en önemli tarafı, Sayın Demirtaş ve arkadaşlarına Kobani dosyasında verilen mahkûmiyet kararının dayandığı delilleri boşa çıkarması olmuştur. Zira AİHM’in tutuklama için makul suç şüphesi bulmadığı delillerle müvekkillerimiz mahkûm edilmiştir. Geç de olsa, bu ve önceki AİHM kararları uyarınca müvekkillerimizin tahliye edilmesi ve kanun yolları aşamasında müvekkillerimizin beraatine karar verilmesi umudumuzu koruyoruz. Bu kararlara uymanın temenni, dilek veya takdiri değil, zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."