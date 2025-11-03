AİHM'den Demirtaş kararı: Türkiye'nin itirazı reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2'nci Dairesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tekrar tutuklanmasıyla ilgili ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Türkiye'nin itirazını reddetti.

Türkiye, Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına itiraz etti ve kararı Büyük Daire'ye taşımak istedi. AİHM, itirazı reddetti.

AİHM'in, 'Demirhan ve diğerleri/Türkiye' ve Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetmesiyle kararlar kesinleşti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada kararın kesinleştiği ifade edildi ve söz konusu davayla ilgili isimlerin serbest bırakılması talep edildi. Açıklamada, "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Dem Parti'nin yazılı açıklaması şöyle:

"AİHM, SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAKKINDA BUGÜN BİR KARAR DAHA VERDİ!

Bilindiği üzere AİHM, Demirtaş'ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

AİHM'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

AİHM, 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirtaş'la ilgili ihlal ve tahliye kararı vermişti. Adalet Bakanlığı, ekim ayında, AİHM'in Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ise sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.