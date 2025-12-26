AİHM'den "Ekrem İmamoğlu" kararı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuru öncelikli olarak incelenecek.

İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, X hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin yapmış oldukları başvurunun öncelikli olarak inceleneceği kararının kendilerine ulaştığını bildirdi.

Pehlivan'ın, paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır"

AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan… — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) December 26, 2025

2 BİN 430 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz mart ayında tutuklanmıştı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Mart 2026'da görülmeye başlanacak davada, İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.