AİHM'den Ekrem İmamoğlu'nun başvurusuyla ilgili hükümete iki kritik soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili hükümete sorular yöneltti.

AİHM, öncelikli inceleme kararı aldığı Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili hükümetten açıklama istedi.

Bu kapsamda yanıtlanması istemiyle 6 soru yöneltti.

Sorulardan dördü AİHM'in tüm tutuklama başvurularında yönelttiği sorular olurken, 5'inci ve 6'ncı sorular ilk kez İmamoğlu’nun başvurusunda soruldu.

POLİTİK AMAÇLI TUTUKLAMA İDDİASI

AİHM'in yönelttiği 5'inci soruda Mahkeme, uygulanan tutuklamanın siyasi saiklerle yapılıp yapılmadığı sorgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE SEÇİLME HAKKI

Dosyadaki 6'ncı soru ise Türkiye’den yapılan başvurular içerisinde ilk kez yöneltiliyor.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında yürütülen ceza yargılamasının ve tutukluluk halinin siyasi amaçlarla uygulandığı iddiasını doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığı ve seçim sürecine aktif katılımına engel olup olmadığı ekseninde sorguladı.

Mahkeme, "Başvurucu hakkında başlatılan ceza yargılaması ve tutukluluğu – siyasi amaçlarla uygulandığı iddiasıyla – başvurucunun seçilme hakkını ve seçim sürecine etkin katılımını engellemiş midir?" sorusunu yöneltti.

SÜRECE DAİR ZAMAN ÇİZELGESİ

AİHM, bu dosyada olduğu gibi resmi olarak öncelikli inceleme kararı verdiği başvurularda genellikle birkaç ay içerisinde karar veriyor. Burada ortalama süre 6 hafta.