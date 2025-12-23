AİHM'den Osman Kavala açıklaması: Duruşma tarihini açıkladılar

AİHM Büyük Dairesi'ne sevk edilen Osman Kavala'nın dosyası için duruşma tarihi belirlendi.

AİHM, Türkiye'nin duruşmada taraf olabilmesi için de son başvuru tarihini açıkladı.

Kavala’nın 10 Aralık 2019 tarihli ihlal kararından sonra tutukluluğu sürmüş ve Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan ceza yargılaması AİHM Büyük Dairesi'ne devredilmişti.

DURUŞMA YAPILACAK

AİHM Büyük Dairesi, davada duruşma yapılmasına karar verdi. Duruşmanın 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mahkeme başkanı, taraflardan yazılı görüşlerini en geç 26 Ocak 2026’ya kadar sunmalarını istedi.

TÜRKİYE'YE SÜRE VERİLDİ

AİHM Başkanı, duruşma takvimi nedeniyle normal süreyi kısaltarak, üçüncü taraf müdahalesi için izin başvurusu süresini 29 Ocak 2026 olarak belirledi.

Bu tarihe Türkiye ya da ilgili kişi/kurum, davaya “üçüncü taraf” olarak katılmak için mahkemeden izin talep edebilecek.

İzin verilmesi hâlinde, üçüncü tarafların yazılı görüşlerini AİHM’e en geç 12 Şubat 2026’ya kadar iletmesi gerekecek.