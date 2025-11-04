AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu

HABER MERKEZİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti.

Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Halk TV'de yer alan habere göre, söz konusu kararın ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaparak 2016 yılından bu yana cezaevinde tutuklu olan Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

Avukatlar, 2. kez tahliye başvurusu yapmış oldu.