AİHM'nin yeni başkanı Marko Bosnjak oldu

AİHM Başkanlığı'na Slovak yargıç Marko Bosnjak seçildi. Marko Bosnjak, 2022'den bu yana mahkemenin başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanlığı'na, Marko Bosnjak getirildi.

AİHM'nin yeni Başkanı seçilen Marko Bosnjak, koltuğu 2 Temmuz'da İrlandalı yargıç Siofra O’Leary'den devralacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 1974'te doğan ve 1996'ta Ljublijana Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bosnjak, 2016'da AİHM yargıcı oldu.

Bosnjak, 2022'den bu yana mahkemenin başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İLK KADIN BAŞKAN

Siofra O’Leary ise 2022'de mahkemenin başkanlık koltuğuna oturmuş ve "AİHM’nin ilk kadın başkanı" ünvanını kazanmıştı.

AİHM Başkanı, Mahkeme Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor.