AİHM, Osman Kavala dosyasını Büyük Daire'ye devretti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın dosyasını Büyük Daire'ye devretti.

AİHM, daha önce aldığı kararlarda, Gezi davasından suçlu bulanan Kavala'nın haksız yere mahkum edildiğini belirterek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.

Halk TV'nin aktardığına göre, Türkiye'nin 'bağlayıcı olmadığı' gerekçesiyle tahliye kararını uygulamaması üzerine AİHM, ilgili dosyayı Büyük Daire'ye devretti.

Büyük Daire’nin vereceği karar, hem OKavala’nın durumu hem de Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü açısından belirleyici olacak.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Nisan 2022'de Kavala'ya Gezi Parkı davası kapsamında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ceza Eylül 2023'te Yargıtay tarafından onanmıştı.