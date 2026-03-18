AİHM’den ‘Kırmızılı Kadın’ kararı
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinde "kırmızılı kadın" olarak tanınan Ceyda Sungur’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru sonuçlandırıldı.
AİHM kararında, Sungur’a yakın mesafeden biber gazı sıkan polise Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) verilen kararı yetersiz buldu.
Hakkında disiplin cezası verilen polis Fatih Z., ceza yargılamasında da "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası alırken 300 ağaç dikme ve bakım yükümlülüğü getirilmişti. Sungur kararı AYM’ye taşırken Yüksek Mahkeme verdiği kararda, "kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine" oy çokluğuyla hükmetmişti.
AİHM ise kararında, İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesine dayanarak Sungur’un maruz kaldığı muamelenin kötü muamele oluşturduğunu ve sorumlu polis hakkında yeterli yaptırım uygulanmadığına hükmetti.